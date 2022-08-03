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Политика3 августа 2022 10:51

В Орловскую область приехал Геннадий Зюганов

Глава КПРФ прибыл в регион с рабочим визитом
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Геннадий Зюганов высадил деревья в Спасском- Лутовиново. Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Геннадий Зюганов высадил деревья в Спасском- Лутовиново. Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

В Орловскую область приехал Геннадий Зюганов. Глава ЦК КПРФ прибыл в регион с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба областного Правительства, вместе с губернатором Андреем Клычковым политик посетил Спасское-Лутовиново. На территории усадьбы Турненева они высадили саженцы деревьев, недалеко от того места, гда рос погибшийв урагане Тургеневскийдуб.

- Акция стала данью празднования 100-летия образования СССР и векового юбилея музея-заповедника. Также почетные гости Мценского района приняли участие в посадке 10 берез в березовой аллее, - рассказали в пресс-службе.