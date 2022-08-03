На 3 августа 2022 в Орловской области выявлено 64 новых случая коронавируса

Фото: Ольга СУПОНЕВА/ Архив "КП"

В Орловской области продолжает идти вверх заболеваемость коронавирусом. За последние сутки, на 3 августа 2022, подтвердилось 64 случая заражения среди населения.

Такие данные представил федеральный оперштаб. В больницы положили 15 человек с ковидом, а общее число подтвержденных случаев covid-19 достигло 114 847.

Выздоровело за минувший день и выписано 25 человек. Всего случаев излечения насчитывается 112 423.

Смертельных исходов за сутки не зафиксировано. Пандемия унесла жизни 1934 орловцев.