Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье3 августа 2022 10:09

На 3 августа 2022 в Орловской области выявлено 64 новых случая коронавируса

Заболеваемость в регионе идет вверх
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Ольга СУПОНЕВА/ Архив "КП"

Фото: Ольга СУПОНЕВА/ Архив "КП"

В Орловской области продолжает идти вверх заболеваемость коронавирусом. За последние сутки, на 3 августа 2022, подтвердилось 64 случая заражения среди населения.

Такие данные представил федеральный оперштаб. В больницы положили 15 человек с ковидом, а общее число подтвержденных случаев covid-19 достигло 114 847.

Выздоровело за минувший день и выписано 25 человек. Всего случаев излечения насчитывается 112 423.

Смертельных исходов за сутки не зафиксировано. Пандемия унесла жизни 1934 орловцев.