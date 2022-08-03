Митинг в честь годовщины освобождения Орла прошёл в Советском районе

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Советском районе Орла прошел памятный митинг. Событие состоялось в честь 79-й годовщины освобождения города от немецко-фашистких захватчиков.

Освободительная битва за Орел началась 3 августа 1943 года. В памятный день горожане и ветераны собрались в сквере у памятника Гуртьеву. К подножию монумента возложили цветы, героев, погибших в сражениях вспомнили минутой молчания.

- Жертвы, которые были тогда понесены, позволяют нам сегодня жить, работать, воспитывать детей и внуков, созидать и трудиться на славу нашего города. Безусловно, заложенные нашими предками традиции мы будем передавать из поколения в поколение, многие-многие года, - обратился к присутствующим Мераб Дохнадзе, глава Советской районной администрации Орла.

5 августа Орел отметит день города и день своего освобождения от вражеских войск в Великую Отечественную войну.