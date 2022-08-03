Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 августа 2022 8:54

Жителя Покровского района осудят за убийство

Мужчина расправился со своим знакомым ножом
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Дело об убийстве ножом рассмотрит районный суд

Дело об убийстве ножом рассмотрит районный суд

Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орловской области перед судом предстанет житель Покровского района, обвиняемый в убийстве. Ножом он расправился со своим знакомым.

- По версии следствия, в июне 2022 года обвиняемый пришел домой к потерпевшему, и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес ему не менее 2 ударов клинком ножа в область груди, что повлекло развитие острой массивной кровопотери. Потерпевший скончался на месте, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу об убийстве, его рассмотрит районный суд.