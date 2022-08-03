Жителя Покровского района осудят за убийство

Дело об убийстве ножом рассмотрит районный суд Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орловской области перед судом предстанет житель Покровского района, обвиняемый в убийстве. Ножом он расправился со своим знакомым.

- По версии следствия, в июне 2022 года обвиняемый пришел домой к потерпевшему, и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес ему не менее 2 ударов клинком ножа в область груди, что повлекло развитие острой массивной кровопотери. Потерпевший скончался на месте, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу об убийстве, его рассмотрит районный суд.