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Происшествия3 августа 2022 7:41

На Матвеева в Орле сгорела машина

В ЧП обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Ольга СУПОНЕВА/ Архив "КП"

Фото: Ольга СУПОНЕВА/ Архив "КП"

В Советском районе Орла на улице сгорела машина. Пожар тушили на Матвеева.

ЧП случилось днем 2 августа, в пожарную службу очевидцы позвонили в третьем часу: полыхала иномарка "Вольво". На место прибыла бригада из первой пожарно-спасательной части. С огнем справились.

- Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

За вчерашний день спасатели и пожарные выезжали тушить огонь, помогать людям и животным и ликвидировать другие происшествия 20 раз.