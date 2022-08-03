На Матвеева в Орле сгорела машина

Фото: Ольга СУПОНЕВА/ Архив "КП"

В Советском районе Орла на улице сгорела машина. Пожар тушили на Матвеева.

ЧП случилось днем 2 августа, в пожарную службу очевидцы позвонили в третьем часу: полыхала иномарка "Вольво". На место прибыла бригада из первой пожарно-спасательной части. С огнем справились.

- Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

За вчерашний день спасатели и пожарные выезжали тушить огонь, помогать людям и животным и ликвидировать другие происшествия 20 раз.