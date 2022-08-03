На перекрестке Раздольной и Бурова в Орле случилось ДТП с двумя пострадавшими

В столкновении пострадали двое Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Северном районе Орле 2 августа произошло ДТП, в котором пострадали два человека. На перекрестке Раздольной и Бурова столкнулись "Лада" и "Шкода"

Авария произошла в первом часу дня. За рулем "Лады Калины" был 61-летний мужчина, он вел отечественную легковушку по Раздольной улице со стороны Кузнецова. При повороте на улицу Бурова машина столкнулась со "Шкодой", которая ехала под управлением 40-летнего водителя в прямом направлении по Раздольной.

- В результате ДТП пассажиры транспортного средства "Шкода Октавиа" мужчина 76 лет и женщина 39 лет, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки произошло 15 аварий на орловских дорогах. В двух авариях пострадали люди.