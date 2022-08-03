В Детском парке Орла пройдет фестиваль самолетиков. Малышей и взрослых приглашают присоединиться к нему 7 августа.
Фестиваль самодельных самолетиков "На крыльях ветра" развернется возле фонтана "Кони". Детей научат складывать самолеты из бумаги. Сотрудники детского парка сперва покажут мастер-класс по созданию летательных аппаратов, а затем начнется соревнования: малышам и ребятам постарше предстоит выяснить, чем самолет улетит дальше всех.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Орла, маленькие победители получат призы.
КОГДА? ГДЕ?
7 августа, 17.00
Детский парк г. Орла
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