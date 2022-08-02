Сегодня день рождения Корпорации развития Орловской области

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«Первоначально планировалось, что эта организация будет заниматься созданием и развитием индустриального парка «Зеленая роща». В первые годы функционирования дирекции были построены объекты инженерной инфраструктуры, которые позволили на базе этой промышленной площадки создать особую экономическую зону промышленно- производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Орел».

В 2015 году функционал дирекции был расширен настолько, что было принято решение переименовать дирекцию индустриальных парков в Корпорацию развития Орловской области (КРОО) и дополнить ее функционал привлечением инвестиций в регион в целом. Функционал от сопровождения одной индустриальной площадки расширился до привлечения инвестиций в Орловскую область и таким образом дирекция выросла в Корпорацию»,- рассказывает самый опытный сотрудник Корпорации, заместитель генерального директора Светлана Громова.

Новая веха в истории КРОО началась три года назад с создания ОЭЗ ППТ «Орел». Сегодня в этой стратегически важной для Орловской области преференциальной зоне зарегистрированы четыре резидента, трое из них находятся на этапе строительства (один из резидентов, компания «РК-Премикс» планирует запустить завод в этом году), еще один резидент- на этапе проектирования. Сейчас в КРОО идет активное сотрудничество с тремя потенциальными инвесторами, которые выказывают высокую степень готовности развивать бизнес в ОЭЗ ППТ «Орел».

Также КРОО ведет консалтинговое сопровождение многих бизнес-проектов, по принципу одного окна, начиная с самой бизнес-идеи и до полной реализации проекта. В том числе и в другой крупной преференциальной зоне – территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) во Мценске.

С полным перечнем услуг КРОО можно ознакомиться на официальном сайте организации: https://www.park57.ru/

«На сегодняшний день Корпорация развития Орловской области – один из крупнейших институтов развития Орловской области. Мы выполняем функцию регионального инвестиционного агентства. Являемся членами Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития, а также входим в Ассоциацию кластеров, технопарков и ОЭЗ России. В своей работе опираемся на инвестиционную декларацию по обновленной парадигме. Если коротко – это удобство и комфорт для клиентов - принцип одного окна, полное сопровождение бизнес-проекта, максимальное ускорение регламентных сроков. Мы также активно работаем по муниципальной повестке, раскрывая инвестиционный потенциал районов области.

Стратегия работы КРОО на ближайшие три года направлена на выполнение перспективных показателей в ОЭЗ ППТ «Орел». Это в краткосрочной перспективе, к 2023 году, 11 резидентов и в долгосрочной, к 2028 году, 17 резидентов. Для нас, наш 11-й день рождения ознаменован успешной работой с клиентами. С этим КРОО сегодня поздравили многие коллеги и представители власти, мы им тоже очень благодарны за конструктивное взаимодействие. Руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Максим Петров, член совета директоров КРОО, лично приехал поздравить коллектив. Коллектив у нас замечательный – хорошая работоспособная команда, с которой можно строить и реализовывать большие планы», - отмечает Николай Шин, генеральный директор КРОО.