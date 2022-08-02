Орловский легкоатлет Тимофей Голоктионов завоевал золото на соревнованиях в Москве

Тимофей показал результат 8 минут 1,34 секунды. Фото со страницы БУ ОО "Центр спортивной подготовки" г. Орел в VK.

В рамках всероссийского легкоатлетического турнира «Путь к Олимпу», прошедшего в столице, победу на дистанции 3000 метров праздновал выступающий за Орловскую и Московскую области Тимофей Галактионов. Он показал результат 8 минут 1,34 секунды. Вторым финишировал воронежец Алексей Попов – он уступил Тимофею 4,71 секунды. Бронзу завоевал Сергей Петров из Москвы – отставание от Галактионова составило 14,88 секунды.

Как сообщалось ранее, орловцы завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Герои Севастополя».