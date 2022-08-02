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Происшествия2 августа 2022 13:11

В Орле у мужчины в парикмахерской украли дорогие наушники

Полицейским удалось вычислить вора по камерам наблюдения
Нина СОКОЛОВА
Мужчина лишился наушников сходим в парикмахерскую

Мужчина лишился наушников сходим в парикмахерскую

Фото: Нина СОКОЛОВА

Житель Орла после посещения парикмахерской лишился дорогих наушников. Вора полицейским удалось вычислить по камерам.

Похититель незаметно стащил сумку у другого посетителя парикмахерской, когда собирался уходить. Ее он выбросил неподалеку, а оттуда забрал беспроводные наушники, которые продал. Их стоимость оценили в семь тысяч рублей. Полицейские задержали вора после просмотра записей с камеры видеонаблюдения.

Оказалось, на данного мужчину уже заведено одно уголовное дело. За кражу наушников он попал и под второе: по части 2 статьи 158 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, место сбыта имущества полицейские установили, а 31-летнего орловца заключили под стражу.