Фото: пресс-служба правительства региона

В Орел направят 215 миллионов рублей на развитие туризма. Областная столица участвовала в конкурсе Ростуризма.

Всего поддержку получит 31 город на общую сумму свыше 6 миллиардов рублей. Из них Орел уступил только Казани, заняв второе место. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.

– Работа над проектами Орловской области (Орел, Ливны, Мценск, Болхов и Дмитровск) началась ещё в прошлом году. Одним из этапов стало участие заявок в предварительном отборе, проведенном Ростуризмом в ноябре 2021 года. Тогда орловские заявки набрали высокие баллы (так, например, заявка города Орла получила 24 балла из 25 максимально возможных), - рассказал Клычков.

Для работы над городском проектом создали специальную команду. Она состоит из представителей органов власти, туризма, бизнеса, экспертов, и архитекторов.

Проект включает в себя единую архитектурный стиль: подсветку зданий, новые вывески, а также современный дизайн и навигацию.