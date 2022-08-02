Минцифры повышает киберграмотность россиян

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Ее цель — привлечение внимания к вопросам кибербезопасности и формирование у граждан навыков безопасного поведения в интернете.

Трехлетняя программа будет реализована в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

«Тема личной информационной безопасности раньше не была предметом системной разработки несмотря на то, что некоторые коммерческие компании и госорганы уже проводили работу по информированию граждан о правилах личной информационной безопасности, в том числе в интернете. Запланированная нами программа кибергигиены станет первым проектом такого масштаба. Она позволит пользователям узнать больше о том, как, например, защитить себя и свои данные, что, в свою очередь, будет способствовать снижению ущерба от кибератак», — заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин.

Особое внимание планируется уделить детям и подросткам — наиболее активной в интернете категории граждан. Молодые люди крайне уязвимы с точки зрения информационной безопасности, так как регулярное и свободное пользование интернетом приводит к ложному ощущению безопасности.

«Уже более 10 лет мы обучаем студентов и специалистов проектировать современные и перспективные технологии в области информационной безопасности и использовать их при решении широкого спектра задач. Участие университета внесет заметный научный вклад в разработку концепции грамотности граждан по вопросам информационной безопасности, а также позволит использовать экспертные компетенции при разработке информационных и программно-технических решений», — отметил и. о. ректора СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Георгий Машков.

Программа также будет включать проведение всероссийского мониторинга уровня грамотности граждан по вопросам информационной безопасности. Результаты исследования позволят определить, с какими цифровыми угрозами люди сталкиваются чаще всего в зависимости от их возраста и привычек. С учетом этого будут разработаны проекты, в том числе в развлекательном формате, рассказывающие людям о том, как противостоять наиболее актуальным для них угрозам.

«Сегодня лишь небольшая часть пользователей могут защититься от цифровых угроз. Людям мешает не только незнание базовых правил личной информационной безопасности, но и игнорирование темы, а также цифровой патернализм — убеждение, что за безопасность их данных отвечают исключительно поставщики цифровых сервисов. В результате финансовые потери граждан от цифрового мошенничества ежегодно растут. Поэтому мы разделяем системный и комплексный подход, которого придерживается Минцифры России, и готовы приложить все усилия для реализации программы», — подчеркнул генеральный директор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.

Отдельная часть программы посвящена повышению грамотности по вопросам информационной безопасности госслужащих. Эту часть реализует АНО «Диалог Регионы» как межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций. В рамках программы чиновники пройдут курс повышения грамотности по вопросам информационной безопасности на специализированной платформе. Курс будет составлен в формате, позволяющем обеспечить максимальное погружение госслужащего в контекст разбираемых проблем, и наглядно продемонстрировать причинно-следственные связи несоблюдения правил личной информационной безопасности.

«В силу своей работы госслужащие имеют доступ к конфиденциальной информации, и некоторые их действия при столкновении с фишингом или психологическими манипуляциями в интернете могут нанести урон деятельности госорганов», — отметил генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Программа кибергигиены будет ежегодно актуализироваться, чтобы соответствовать новым способам цифровых атак, текущему уровню грамотности населения по вопросам личной информационной безопасности и наиболее эффективным форматам донесения информации.

«РТК-Солар» — национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.

В основе наших технологий лежит понимание, что настоящая информационная безопасность возможна только при непрерывном мониторинге и удобном управлении системами ИБ. Этот принцип реализован в наших продуктах и сервисах.

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