Отключения воды проходят в Орле Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орле проходит отключение воды. Публикуем список адресов, попавших в зону перебоев с водоснабжением.

В связи с проведением плановых работ горячую воду отключили в доме 23 по улице 1-ой Посадской до 15 августа. Также без воды остались жители домов 12 и 24 по улице Веселой, домов 13, 21, 25, 48, 50 по улице Генерала Жадова.

По информации диспетчера «Газпром теплоэнерго Орел» водоснабжение на этих улицах восстановят сегодня, 2 августа, после 16.00.