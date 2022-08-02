Фото: Ольга Супонева

В Орловской области появилось свыше 600 рабочих мест в первой половине 2022 года. Больше всего вакансий имеется в транспортной и сельскохозяйственных сферах.

В Мценском районе появилось 54 рабочих местах благодаря местному заводу профоборубования. Сейчас открыты 119 вакансий – операторов линии, уборщиков, наладчиков, кладовщиков, комплектовщиков, в том числе для инвалидов. Главному бухгалтеру готовы предложить 80 тысяч рублей, а инженеру-технологу – 60 тысяч, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В Мценске 120 мест появилось на предприятии по разработке программного обеспечения. Сейчас здесь ищут 30 операторов абонентского отделала и предлагают зарплату от 28 до 50 тысяч рублей.

В «ТТП» также создали 135 мест. Сюда требуются слесари, диспетчеры, водители автобусов. Всего в Орловской области в банке вакансий около 8 тысяч незанятых рабочих мест.