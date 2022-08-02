В ДТП пострадал мотоциклист Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле на Игнатова «девяносто девятая» столкнулась с мотоциклом. Мотоциклиста отвезли в больницу.

Авария произошла вчера, 1 августа, в два часа дня. 52-летний орловец на «Девятке» поворачивал налево на Игнатова, где врезался в мотоцикл «Хонда», который ехал прямо. В результате столкновения 34-летний мотоциклист получил травмы, мужчине потребовалась госпитализация.

- За прошедшие сутки на территории региона произошло 14 ДТП, три из которых с пострадавшими, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Орловской области.