Подделок в Орловской области стало меньше Фото: Нина СОКОЛОВА

На Орловщине уменьшилось число фальшивок. За первое полугодие сотрудники банка обнаружили 45 поддельных купюр.

По информации орловского отделения Банка России, количество подделок уменьшилось на десять единиц, если сравнивать с первым полугодием прошлого года.

Больше всего было выявлено пятитысячных фальшивых купюр. Всего их насчитали 28 штук. Также нашли по семь поддельных тысячных и двухтысячных банкнот. Кроме того, сотрудникам банка попались фальшивые 100 долларов.