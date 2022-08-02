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Общество2 августа 2022 10:37

На Орловщине уменьшилось число фальшивок

За первое обнаружено 45 поддельных купюр
Нина СОКОЛОВА
Подделок в Орловской области стало меньше

Подделок в Орловской области стало меньше

Фото: Нина СОКОЛОВА

На Орловщине уменьшилось число фальшивок. За первое полугодие сотрудники банка обнаружили 45 поддельных купюр.

По информации орловского отделения Банка России, количество подделок уменьшилось на десять единиц, если сравнивать с первым полугодием прошлого года.

Больше всего было выявлено пятитысячных фальшивых купюр. Всего их насчитали 28 штук. Также нашли по семь поддельных тысячных и двухтысячных банкнот. Кроме того, сотрудникам банка попались фальшивые 100 долларов.