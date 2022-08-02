Свердловец проведет за решеткой восемь с половиной лет за покушение на сбыт наркотиков в Орловской области. Мужчина хотел перевезти два килограмма запрещенного вещества в Белгород.

Глазуновский районный суд признал виновным жителя Свердловской области в покушении на сбыт наркотических веществ с группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в январе 2022 года, мужчина в качестве курьера забрал из закладки-тайника два килограмма наркотиков с целью перевоза в Белгород.

Полицейские пресекли действия преступника. При задержании он пытался избавиться от полученного в тайнике.

– Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого