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В Орловской области ускорилось освоение средств по нацпроектам. Показатели улучшились по сравнению с первым полугодием 2021 года.

Об освоении денежных средств рассказала руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова 1 августа на заседании правительства.

За первые шесть месяцев 2022 года в регионе направили 3 миллиарда 82 миллиона рублей на национальные проекты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос практически на полтора миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Основные направления: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост». На их реализацию направили 1 миллиард 552 миллиона, 1 миллиард 338 миллионов и 191 миллион рублей соответственно.