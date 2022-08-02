Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под Орлом опрокинулся грузовик. Пострадал водитель.

Авария случилась 1 августа, около 11 часов утра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

41-летний водитель управлял «КамАЗом» на дороге «Змиевка-Поваляевы дворы». В районе четвертого километра по направлению к селу Никольское он не справился с управлением, и машина упала на бок.

В результате водитель получил повреждения. Всего на дорогах Орловщины за прошедшие сутки произошло 14 ДТП. В них пострадали три человека, еще трое травмировались.