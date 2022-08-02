Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Орловскую семью переселят из аварийного жилья после вмешательства прокуратуры. Многоквартирный дом признали опасным для проживания еще в 2016 году.

В прокуратуру обратилась жительница дома № 88 по улице 2-я Курская.Строение износилось практически на 70 % и ,соответственно, было признано аварийным еще шесть лет назад. Жилуправление не принимало никакие противоаварийные меры, а также затягивало с предоставлением благоустроенного жилого помещения по договорам соцнайма.

Помимо того, семья обратившейся к правоохранителям орловчанки состояла на учете нуждающихся в переселении.

Прокурор Железнодорожного района обратился с иском в суд. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, исковые требования в суде удовлетворили, а исполнение судебного акта находится на контроле.