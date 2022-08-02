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Общество2 августа 2022 5:43

СМИ сообщили об уходе Шувалова с поста главы орловского депздрава

Станислав Шувалов курирует сектор здравоозхранения в регионе с 2021 года
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: orel-region.ru

Фото: orel-region.ru

Местные сетевые СМИ сообщили о том, что Станислав Шувалов пост главы депздрава Орловской области. Шувалов курирует сектор здравоохранения меньше года, с осени 2021-го.

О кадровых изменениях сообщило издание "ОрелТаймс" со ссылкой на собственные источники. Станислав Шувалов написал заявление об уходе по собственному желанию 1 августа. В областном правительстве официально об уходе главы депздрава с его поста не сообщали. Сейчас Шувалов находится в отпуске.

Исполняющим обязанности руководителя орловского депздрава Шувалов стал в октябре 2021 года, поработал пару месяцев и закрепился в должности главы департамента. До него его возглавлял Иван Залогин, позднее ставший фигурантом уголовного дела и осужденный на три года условно.