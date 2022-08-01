. Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орле поймали серийного велосипедного вора. Орловец угнал 4 велосипеда и самокат.

Два велосипеда похититель увел из подъездов жилых домов областного центра. Затем 30-летний орловец похитил еще два в Железнодорожном районе, причем один из них он выманил у владельца мошенническим путем. Еще на счету велосипедного воришки оказался самокат. В общей сложности сумма ущерба составилапорядка 90 тысяч рублей.

- По всем фактам следственными подразделениями возбуждены уголовные дела: четыре по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и одно – по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.