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Происшествия1 августа 2022 13:47

Орловец на незарегистрированном «Кавасаки» влетел в легковушку

Мотоциклист и его пассажирка получили травмы
Нина СОКОЛОВА

Орловец на незарегистрированном «Кавасаки» влетел в легковушку. Мотоциклист и его пассажирка получили травмы.

ДТП случилось на улице Тургенева в Мценске вчера, 31 июля. Ночью мотоциклист пренебрег соблюдением дистанции и столкнулся с «Киа Серато», которая ехала впереди. Водитель мотоцикла и девушка-пассажир травмировались. К слову, «Кавасаки» орловец не зарегистрировал должным образом.

- За прошедшие выходные на территории Орловской области произошло 19 ДТП, в результате которых 5 человек получил травмы, включая одного несовершеннолетнего, - уточнили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.