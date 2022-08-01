В Орловской области юноша на скутере сбил 13-летнюю девочку. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

ДТП случилось поздним вечером 30 июля, в Троснянском районе. За рулем скутера "Орион" был 17-летний молодой человек, он ехал в второну деревни Красавка. Около десяти часов, в районе дома №27 по Молодежной улице, водитель сбил несовершеннолетнюю, девочка шла в попутном направлении.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.