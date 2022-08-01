Участок Солнцевской улицы в Орле закроют для проезда до октября

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В мэрии Орла сообщили о временном ограничении движения в городе. Оно будет действовать по Солнцевской и Кирпичной улицам.

Закрыт проезд для транспорта будет на участке улицы Солнцевской от Прожекторной до Карачевского шоссе. Ограничения вступят в силу с 8 утра 15 августа и, по планам, продлятся до 17.00 14 октября.

Также с 8.00 29 августа и до 17.00 30 августа будет закрыт проезд по Кирпичной улице в районе домов №18-49. Водителям предлагают объезжать перекрытые участки по маршруту Солнцевская — Спивака — Карачевское шоссе — Черепичная — Спивака — Солнцевская.

Причина, по которой будут действовать временные ограничения - прокладка ливневой канализации.