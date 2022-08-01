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Происшествия1 августа 2022 9:09

Под Орлом водитель "Митсубиши" без прав врезался в остановку и улетел в кювет

В ДТП травмировалась женщина-пассажир
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В ДТП пострадала женщина-пассажир иномарки

В ДТП пострадала женщина-пассажир иномарки

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области водитель без прав на кроссовере врезался в остановку и улетел в кювет. В ДТП пострадала пассажирка автомобиля.

Авария случилась вечером 31 августа в Кромском районе. За рулем иномарки "Митсубиши" был 35-летний мужчина, около семи часов вечера он ехал по селу Гуторово.

- В районе 6 километра он допустил наезд на препятствие, остановочный павильон. с последующим съездом в кювет. В результате ДТП пассажир, женщина 58 лет, получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

сего за прошедшие выходные на дорогах региона случилось 19 ДТП, 4 из них с пострадавшими.