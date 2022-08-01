Фото: Ольга Супонева

В Орловской области 95 работодателей предлагают вакансии беженцам с Донбасса. Некоторые из них – с предоставлением жилья.

Без малого тысяча свободных мест есть в базе вакансий для эвакуированных жителей ДНР, ЛНР и Украины. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Работа разнообразна: Орловщине нужны агрономы электромонтеры, перемотчики, повара, врачи и медсестры, инструктора по физкультуре, специалисты по кадрам, швеи.

– Централизованная библиотечная система Орла приглашает библиотекаря, Орловский родильный дом – акушерку. Орёлводоканал предоставляет более 30 вакансий, Орловская спецавтобаза – свыше 20, почти столько же – Мценский хлебокомбинат, - сообщает пресс-служба.

Есть работодатели, которые предлагают обучение на предприятии – сверловщики и слесарь-сборщики в Покровском районе. Есть предприятие, предлагающее жилье, подвоз и питание на производстве – «Орел Нобель-Агро».

А более подробной информацией можно посмотреть здесь в разделе «Информация для прибывших из Украины, ДНР и ЛНР».