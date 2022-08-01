Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на улице Автовокзальной полыхала баня. Огонь мог перекинуться на соседние здания.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области рассказали, что сообщение о пожаре спасатели получили 31 июля, около 17.20. В момент прибытия деревянное строение горело полностью.

Две бригады пожарных потушили возгорание, не позволив огню повредить рядом стоящие здания.

Пострадавших нет. Причину пожара специалисты уже устанавливают. В Орловской области на выходных горели и два автомобиля: «МАН» и «УАЗ». Спасатели потушили и их.