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Происшествия1 августа 2022 7:49

В Орле на улице Автовокзальной полыхала баня

Огонь мог перекинуться на соседние здания
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на улице Автовокзальной полыхала баня. Огонь мог перекинуться на соседние здания.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области рассказали, что сообщение о пожаре спасатели получили 31 июля, около 17.20. В момент прибытия деревянное строение горело полностью.

Две бригады пожарных потушили возгорание, не позволив огню повредить рядом стоящие здания.

Пострадавших нет. Причину пожара специалисты уже устанавливают. В Орловской области на выходных горели и два автомобиля: «МАН» и «УАЗ». Спасатели потушили и их.