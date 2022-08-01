Фото: пресс-служба правительства региона

В Глазуновском районе Орловской области зажгли Вечный огонь. Частичку пламени привезли с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

В мероприятии приняли участие жители и гости деревни Ловчиково. Состоялся митинг, посвященный 79-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В деревню прибыли и первые лица области. Они возложили цветы и почтили память героев минутой молчания. Вечный огонь зажег губернатор Андрей Клычков и почетный гражданин Глазуновского района Юрий Евдокимов.

– Память о Великой Отечественной войне, о героях, которые отдали свою жизнь за свободу Родины, о тех, кто в наши дни отстаивает независимость страны, священна на Орловской земле. Мы никогда не забудем урок патриотизма, мужества и силы духа, который преподало нам великое поколение победителей, - сказал губернатор.

В деревне Ловчиково на воинском захоронении покоятся 47 советских солдат. Известны имена лишь двоих воинов.