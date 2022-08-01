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Происшествия1 августа 2022 6:55

В Орловской области на выходных горели две машины

Одна осталась без кабины, другая – без мотора
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области на выходных горели две машины. Одна осталась без кабины, другая – без мотора.

30 июля спасатели получили сообщение с улицы Автомагистраль города Мценска. Загорелся грузовик «МАН», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Огонь повредил кабину и полуприцеп. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет.

На следующий день, 31 июля, пожарная бригада Новосильского района выезжала тушить «УАЗ». У легкового автомобиля в поселке Шейнский мост воспламенился моторный отсек. Причину пожара устанавливаются специалисты. Никто не пострадал.