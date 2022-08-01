Андрей Клычков отвез посылки бойцам

Орловский губернатор отвез гуманитарный груз российским военнослужащим. Продукты, предметы первой необходимости, медикаменты и другие посылки передал Андрей Клычков бойцам, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Военным из Орловской области гуманитарный груз передали не в первый раз. Глава региона отвез 4 тонны собранных орловцами посылок.

- Сбор посылки осуществлялся на основе просьб самих военных. 1,5 тонны из посылки это: палатки, рации, одежда, бензопилы, дрели, наборы инструментов и домкратов для ремонтов военной техники, рукавицы и сварочные костюмы, круги, электроды и много другого. Также бойцам передали письма со словами поддержки от орловских детей, - рассказали в пресс-службе Орловской области.

Андрей Клычков поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм. Сбор посылок в Орловской области продолжается.