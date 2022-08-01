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Политика1 августа 2022 6:13

Орловский губернатор отвез гуманитарный груз российским военнослужащим

Продукты, предметы первой необходимости, медикаменты и другие посылки передал Андрей Клычков бойцам
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Андрей Клычков отвез посылки бойцам

Андрей Клычков отвез посылки бойцам

Орловский губернатор отвез гуманитарный груз российским военнослужащим. Продукты, предметы первой необходимости, медикаменты и другие посылки передал Андрей Клычков бойцам, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Военным из Орловской области гуманитарный груз передали не в первый раз. Глава региона отвез 4 тонны собранных орловцами посылок.

- Сбор посылки осуществлялся на основе просьб самих военных. 1,5 тонны из посылки это: палатки, рации, одежда, бензопилы, дрели, наборы инструментов и домкратов для ремонтов военной техники, рукавицы и сварочные костюмы, круги, электроды и много другого. Также бойцам передали письма со словами поддержки от орловских детей, - рассказали в пресс-службе Орловской области.

Андрей Клычков поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм. Сбор посылок в Орловской области продолжается.