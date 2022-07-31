В Орле презентуют фильм Игоря Свеженцева «Марсельеза для русского героя». Кинолента посвящается тренеру по легкой атлетике Валериану Соломатину.

Презентация режиссерской версии документального фильма «Марсельеза для русского героя» пройдет в Военно-историческом музее Орла 1 августа. Картина расскажет историю участника войны, успешного орловского тренера Валериана Федоровича Соломатина.

В фильме собраны разные события его жизненного пути: побег из немецких лагерей, пытки, организация партизанского отряда во Франции, сражения с врагом, а также работа учителем физкультуры и тренером в обычной орловской школе. Соломатин подготовил десятки призеров соревнований и 17 мастеров спорта СССР.

В Орловском краеведческом музее отметили, что картина призвана служить делу патриотического воспитания молодежи и данью памяти нашему выдающемуся земляку.

КОГДА? ГДЕ?

1 августа, 15.00

ул. Нормандия-Неман, 1

(6+)