Орловцы продолжают пользоваться «гаражной амнистией». Жители региона оформляют права на земельные участки по упрощенной процедуре.

«Гаражная амнистия» действует в Орловской области с 1 сентября прошлого года. В ее рамках горожане могут узаконить неоформленные гаражи, построенные до 29 декабря 2004 года, в упрощенном порядке. Так, орловцы уже оформили в собственность более 600 земельных участков и 200 гаражей.

- Амнистия не касается разборных гаражей-ракушек, обычно находящихся не на территории гаражных кооперативов, самовольно возведенных построек, а также подземных гаражей многоэтажек и офисных центров, – пояснили в Управлении Росреестра. «Гаражной амнистией» жителям региона можно воспользоваться до 1 сентября 2026 года.