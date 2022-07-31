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Общество31 июля 2022 16:36

Орловцы продолжают пользоваться «гаражной амнистией»

Жители региона оформляют права на земельные участки по упрощенной процедуре
Нина СОКОЛОВА

Орловцы продолжают пользоваться «гаражной амнистией». Жители региона оформляют права на земельные участки по упрощенной процедуре.

«Гаражная амнистия» действует в Орловской области с 1 сентября прошлого года. В ее рамках горожане могут узаконить неоформленные гаражи, построенные до 29 декабря 2004 года, в упрощенном порядке. Так, орловцы уже оформили в собственность более 600 земельных участков и 200 гаражей.

- Амнистия не касается разборных гаражей-ракушек, обычно находящихся не на территории гаражных кооперативов, самовольно возведенных построек, а также подземных гаражей многоэтажек и офисных центров, – пояснили в Управлении Росреестра. «Гаражной амнистией» жителям региона можно воспользоваться до 1 сентября 2026 года.