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Общество31 июля 2022 16:28

Жителей Орловской области просят сообщать о несовершеннолетних за рулем

А родителей- не покупать детям мопеды
Нина СОКОЛОВА

Жителей Орловской области просят сообщать о несовершеннолетних за рулем. Полицейские проводят профилактическое мероприятие.

Акция «Спаси жизнь! Сообщи о несовершеннолетнем водителе!» прошла в Свердловском районе. Сотрудники полиции в очередной раз напомнили родителям о том, что необходимо ограничить доступ детей к ключам от транспортных средств, а также попросили их не покупать несовершеннолетним мототехнику.

- Управление скутерами, мопедами и мотоциклами без водительского удостоверения запрещено законодательством РФ и влечет административную ответственность, - отметили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.