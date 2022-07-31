Жителей Орловской области просят сообщать о несовершеннолетних за рулем. Полицейские проводят профилактическое мероприятие.

Акция «Спаси жизнь! Сообщи о несовершеннолетнем водителе!» прошла в Свердловском районе. Сотрудники полиции в очередной раз напомнили родителям о том, что необходимо ограничить доступ детей к ключам от транспортных средств, а также попросили их не покупать несовершеннолетним мототехнику.

- Управление скутерами, мопедами и мотоциклами без водительского удостоверения запрещено законодательством РФ и влечет административную ответственность, - отметили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.