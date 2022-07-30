В ДТП пострадала женщина-водитель легковушки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле на Ломоносова иномарка столкнулась с отечественной легковушкой. Женщина-водитель «Лады Калины» получила травмы.

ДТП случилось вчера, 28 июля, рано утром. «Ниссан Мурано» ехал по улице Ломоносова. Поворачивая налево на прилегающую территорию, водитель не уступил дорогу «Ладе Калине», за рулем которой находилась автоледи. По информации отдела пропаганды регионального УГИБДД, в результате столкновения внедорожника и легковушки пострадала женщина-водитель. Госпитализация ей не потребовалась.