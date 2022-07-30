Фото: Ольга СУПОНЕВА/Архив "КП"

Орловец увел чужой велосипед из подъезда. Краденый двухколесный транспорт мужчина продал.

Велосипед из подъезда жилого дома в Советском районе 30-летний орловец угнал в вечернее время. Даже специальный тросик, которым он был пристегнут, не уберег имущество от кражи. Стоимость велосипеда оценили в 12 тысяч рублей. Похищенный двухколесный транспорт воришка успел сбыть. В полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

-Житель Орла задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Сотрудники полиции установили место сбыта похищенного имущества. Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.