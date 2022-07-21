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В Орловском облсовете обсудили жалобы жителей на «наливайки». Посетители заведений нарушают общественный порядок и мешают жителям близлежащих домов.

В заседании приняли участие представители бизнеса, жители города Орла, депутаты, уполномоченный по защите прав предпринимателей, сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка по городу Орлу Владимир Тишаев привел статистику о количестве жалоб на «пивнушки». Он отметил, что в 2022 году подобных обращений уже накопилось в районе 250. Большая часть – это жалобы на нарушение тишины и спокойствия.

На совещании было отмечено, что часть питейных заведений нарушали налоговое законодательство.

На сегодняшний день подписано поставление городской администрации. Согласно ему, с 1 февраля 2023 года 29 «наливаек» отодвинут не менее, чем на 50 метров от жилых домов.