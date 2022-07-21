В Орловской области спасатели помогли малышу, который остался один в квартире со сломанным замком

Ребенок остался один за захлопнувшейся дверью Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орловской области пожарные помогли малышу, который остался один в квартире со сломанным замком. Дверь заклинило в доме по улице 30 лет Победы в Кромах вечером.

Спасатели выезжали на помощь семье из Кром 18 июля в шесть вечера. В квартире заклинило замок, а внутри остался ребенок совсем один. Родители попасть в жилище не могли. Сотрудники пожарно-спасательной части быстро открыли дверь слесарным инструментом.

- За прошедшие сутки орловские спасатели выезжали 10 раз, из них 1 выезд на ликвидацию пожара и 9 – на различные происшествия и помощь населению, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.