Орловцы все чаще обналичивают деньги через кассы магазинов

Жители региона все чаще пользуются сервисом кэшаут Фото: Нина СОКОЛОВА

Орловцы обналичили деньги через кассы магазинов 833 раза. Сервис кэшаут в регионе становится все популярнее.

Жители Орловской области активно пользуются кэшаутом. С помощью этого сервиса можно снимать наличные с карты на кассах в торговых точках и АЗС. Нужно лишь только совершить покупку и сообщить о своем желании снять наличность продавцу. За первый квартал этого года орловцы уже 833 раза обналичивали деньги на кассах. Сейчас в регионе количество точек кэшаута возросло до 132. Над распространением сервиса ведется постоянная работа.

– Кэшаут действительно выручает в ситуации, когда нужна небольшая сумма наличными, а до ближайшего крупного населенного пункта, где есть банкоматы, несколько километров, - уточнили в отделении Банка России по Орловской области.