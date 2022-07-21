Спустя два десятилетия Орловская область избавилась от цветочного трипса

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ Фото: Архив "КП"

В Орловской области упразднили карантинную фитосанитарную зону по западному цветочному трипсу. Популяцию вредителей полностью ликвидировали с теплиц орловского предприятия.

Карантинная фитосанитарная зона по западному цветочному трипсу была установлена в регионе еще 23 года назад. В этом году ее упразднили, так как популяцию насекомых, повреждающих растения, полностью ликвидировали с орловского тепличного комплекса.

По информации пресс-службы ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, чтобы предотвратить заражения трипсом,специалисты контролируют ввоз посадочного материала, срезанных растений, плодов, почвенных грунтов, а также соблюдение санитарных норм в теплицах.