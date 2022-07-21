Орловцы завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

Все орловские медали завоеваны в дисциплине «кросс-спринт». Фото ЦСП СК Воронежской области.

В активе орловских спортсменов полный комплект наград на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Герои Севастополя». Все они завоеваны в дисциплине «кросс-спринт».

В категории М-35 победу праздновал Владимир Донцов. Серебряного призера Александра Титова из Симферополя он превзошел более чем на восемь минут. Третьим стал еще один представитель Крыма Сергей Пипа, уступивший Владимиру почти 12 минут.

В категории Ж-21 второе место заняла Татьяна Верижникова, она на 12 секунд опередила свою землячку Анну Меркулову. Победу праздновала Татьяна Конькова – ее перевес над тезкой из Орла составил 4 минуты 5 секунд.