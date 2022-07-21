Осужденный из орловской колонии вошел в топ-15 шахматного турнира

Осужденный ИК-5 показал хороший результат на Всероссийском шахматном турнире

Осужденный из Орловской колонии занял 14 место из 79 возможных во Всероссийском шахматном турнире. Заключенные из разных уголков страны сыграли онлайн в Международный день шахмат, 20 июля.

Орловскую область в турнире, который провела ФСИН, представил мужчина, отбывающий наказание в колонии №5, что в Нарышкино. Он стал победителем отборочного этапа среди колоний и СИЗО региона, сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.

По итогу игры, мужчина вошел в топ-15 шахматистов, которые сейчас находятся в местах лишения свободы.