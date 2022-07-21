Орловец лишился крупной суммы денег, отправив их на «безопасный» счет

Мошенники выманили у орловца больше 300 тысяч рублей Фото: Нина СОКОЛОВА

Орловец лишился кругленькой суммы денег, отправив их на «безопасный» счет. Телефонные мошенники выманили у мужчины более 300 тысяч рублей.

По классике жанра 47-летнему жителю Орла позвонили якобы сотрудники банка. Самозванцы сообщили орловцу, что на его имя кто-то пытается взять кредит. Они убедили доверчивого орловца перевести все свои сбережения на «безопасный» банковский счет. Помимо того, аферисты порекомендовали мужчине самому взять кредит и таким же способом обезопасить деньги, что он и сделал. В общей сложности он перевел телефонным мошенникам более 344 тысяч рублей.

- По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.