Фото: пресс-служба администрации Орла

Начальником Управления коммунальным хозяйством Орла стал Максим Лобов. В должность он вступил с 21 июля.

До вступления в должность главы горкоммунхоза Лобов, с апреля 2020 по июль 2022, занимал пост первого зама "Орелгосзаказчика". В десятых годах работал начальником управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла, региональным представителем ООО "Вторполимер".

У 51-летнего орловца Максима Лобова экономическое образование, он закончил Орловский коммерческий институт. Служил в армии, работал инженером в коммерческих организациях, а с 1993 года занимал руководящие посты. Имеет степень кандидата экономических наук.