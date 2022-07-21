В Орле маршрутка сбила пешехода на переходе

Мужчина оказался под колесами "ПАЗа" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле маршрутный автобус сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу по переходу, когда оказался под колесами "ПАЗа".

ДТП случилось утром 20 июля. Примерно в 8 часов автобус ехал по маршруту №47, 33-летний водитель поворачивал с Октябрьской налево, на улицу 60 лет Октября. В этот момент проезжую часть по зебре, оборудованной светофором, переходил 40-летний пешеход. "ПАЗ" сбил его.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За вчерашние день на дорогах Орла и области гаишники зафиксировали 17 ДТП. С пострадавшими произошла 3 аварии, никто не погиб.