Орловчанка, фиктивно прописавшая иностранца, попала под уголовное дело

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Орловчанка, фиктивно поставившая на учет иностранца, попала под уголовное дело. Теперь женщине грозит штраф или принудительные работы.

Нарушение законодательства было выявлено участковым в деревне Березовец Покровского района. Местная жительница фиктивно поставила на миграционный учет иностранца по своему адресу в июне этого года. Женщина прекрасно знала, что проживать у нее 49-летний приезжий мужчина не будет.

- В отношении гражданки подразделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Ведется дознание. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.