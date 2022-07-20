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Общество20 июля 2022 15:26

В Орле открыли запись в новые ясли на Ливенской

Детский сад № 99 рассчитан на 105 мест
Нина СОКОЛОВА
Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В новые ясли на Ливенской в Орле открыли запись. Детский сад № 99 рассчитан на 105 мест.

Запись орловских малышей в недавно построенные ясли на Ливенской началась 19 июля. Чтобы стать на учет в учреждение родителям необходимо обратиться в отдел дошкольного образования администрации Орла, либо подать заявление в МФЦ или на портале «Госуслуги».

В пресс-службе городской администрации отметили, что если семья уже подавала заявление на постановку ребенка в другой орловский детский сад, новое заполнять не нужно. Достаточно просто внести детский сад №99 в своё старое заявление.Всего для записи можно выбрать три дошкольных образовательных учреждения.