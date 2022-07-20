Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Орловец украл с чужой дачи металл на 35 тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело.

Металлические изделия похититель присмотрел на чужом дачном участке, а также в домике. Весь обнаруженный металл он собрал и увез на своей машине в пункт приема. Ущерб оценили в 35 тысяч рублей. Оперативники задержали воришку, которым оказался 32-летний местный житель. В полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили, что орловцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.