Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле почти завершили монтаж коммуникационного моста. Все шесть пролетов конструкции планируют достроить к концу этой недели.

На данный момент на Красном мосту работают более 100 строителей и десять единиц техники. В ближайшее время рабочие планируют завершить возведение коммуникационного моста. Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, уже смонтировано практически пять пролетов из шести. Кроме того, балку, упавшую вместе с краном пару недель назад, уже восстановили.

Специалисты также работают над прокладкой теплотрассы. На переправе уже смонтировали три опоры для электротранспорта, а на прямую дорогу до пешеходного моста уложили бетонные плиты.