Фото: Ольга Супонева

Орловец украл из рюкзака мужчины банковскую карту. Он покупал с ее помощью сигареты и бензин.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области рассказали, что местный житель из Дмитровского района оставил рюкзак без присмотра неподалеку от заведения. После чего из него пропал кошелек с банковскими картами.

Оперативники установили, что 21-летний молодой человек начал пользоваться краденой карточкой. Возбуждено уголовное дело. Орловцу может грозить лишение свободы сроком до шести лет и штраф.